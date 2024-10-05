Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

«Пари НН» поблагодарил Илича за профессионализм: «Остаемся хорошим друзьями»

Telegram Дзен

«Пари НН» поблагодарила сербского специалиста Сашу Илича за работу в нижегородской команде.

«Мы благодарим Сашу Илича за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Безусловно, остаемся хорошим друзьями. Более того, в Сербии Саша станет амбассадором ФК «Пари Нижний Новгород». Мы не прощаемся, а говорим вам: «До свидания!» — сказано в сообщении пресс-службы.

Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего серба с нижегородским клубом рассчитан был до конца июня 2025 года.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11-ю очками.

Источник: Telegram-канал
Саша Илич
Футбол
РПЛ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Сегодня
Вчера
Неделя