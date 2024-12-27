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«Пари НН» поддержал дисквалификацию игроков своей молодежной команды за договорные матчи

«Пари НН» выступил с заявлением об отстранении игроков молодежки
Владислав Маслов
Корреспондент
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«Пари НН» выпустил заявление, в котором поддержал решение РФС дисквалифицировать нескольких действующих и бывших игроков своей молодежной команды за участие в договорных матчах.

Ранее стало известно, что трое игроков молодежного состава нижегородского клуба получили реальные и условные наказания. Один из них — Никита Милюков, был отстранен от футбола пожизненно (он покинул систему «Пари НН» в 2023 году).

«ФК «Пари НН» категорически осуждает любые действия неспортивного характера, которые могут быть направлены на влияние на результат или участие в так называемых договорных матчах. Клуб с нулевой терпимостью относится к проявлению подобных явлений и в своей спортивной деятельности всегда основывается на принципах fair play.

С самого начала расследования, инициированного клубом совместно с РФС, «Пари НН» занял активную позицию, взаимодействуя с департаментом защиты игры (ДЗИ), предоставляя данные и всю необходимую информацию. Мы благодарим ДЗИ и КДК РФС во главе с Артуром Григорьянцем за продуктивную работу и профессионализм.

Считаем, что КДК вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами и регламентом РФС», — говорится в тексте заявления.

Молодежка &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; перед матчем с &laquo;Ахматом&raquo; 8&nbsp;марта. КДК РФС отстранил от футбола пятерых игроков за организацию договорных матчей
Источник: ФК Пари НН
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РФС
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
КДК
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