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Сегодня, 19:56

«Пари НН» подпишет с Сулеймановым контракт на три года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новый договор между «Пари НН» и нападающим Тимуром Сулеймановым будет действовать еще три года, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Пари НН» и Сулейманов продлят контракт на срок до лета 2026 года. Согласно договору, финансовые условия футболиста будут улучшены.

Сулейманов является воспитанником московского «Локомотива», за основу которого нападающий сыграл всего четыре матча, после чего перешел в «Пари НН». За нижегородскую команду форвард провел 87 встреч, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач. В нынешнем сезоне футболист является лидером нападения команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pari-nn-podpishet-s-sulejmanovy-m-kontrakt-na-tri-goda/
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