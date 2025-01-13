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Сегодня, 11:36

«Пари НН» получил несколько предложений по Кутателадзе. Нападающий может покинуть клуб зимой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего нижегородцев Николоза Кутателадзе.

«По Николозу есть несколько предложений. Посчитали, что до момента, пока ситуация не прояснится, чтобы его просто так не возить на сборы, по договоренности с его представителями будем дожидаться ясности по тем предложениям, которые есть по нему. Если мы договоримся о его трансфере с заинтересованными командами, то он покинет «Пари НН». Если нет, то нет», — сказал Удальцов «СЭ».

Ранее Удальцов заявлял, что в клубе недовольны выступлением футболиста за вторую команду.

Николоз Кутателадзе
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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