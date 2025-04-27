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Судейство

Сегодня, 17:14

«Пари НН» пошутил, что в матче с «Ахматом» были опробованы новые правила футбола

Судья Павел Шадыханов и защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук.
Фото ФК «Пари НН»
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«Пари НН» опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный судейству в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

В добавленное ко второму тайму время главный судья Павел Шадыханов после вмешательства ВАР назначил 11-метровый в ворота нижегородцев из-за того, что мяч попал в руку защитнику команды Кириллу Гоцуку. Голкипер Никита Медведев отбил удар защитника грозненцев Надера Гандри, но Шадыханов после ВАР-проверки объявил о том, что пенальти нужно пробить заново. В этот раз к мячу подошел форвард «Ахмата» Максим Самородов, но Медведев отразил и этот удар.

Эпизод матча &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;.«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили

«В матче «Пари НН» — «Ахмат» впервые опробовали новые правила футбола!

После долгого анализа игр по всему миру было принято решение о том, что удары в голову в футболе теперь не наказываются (или наказываются минимально), как руками, так и ногами. По мнению экспертов, это повысит зрелищность нашего любимого вида спорта! Кроме того, по желанию пенальти в конце матча можно перебивать неограничинное количество раз.

Инсайдеры сообщают, что уже в следующем туре впервые в мировом футболе матч завершится после того, как владельца мяча позовут домой», — говорится в публикации «Пари НН».

Также нижегородцы прикрепили к посту скриншоты спорных эпизодов матча.

«Пари НН» благодаря победе над «Ахматом» поднялся на 12-е место с 23 очками. «Ахмат», также набравший 23 очка, идет на 14-й строчке, уступая нижегородцам и занимающим 13-е место «Химкам» по дополнительным показателям.

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