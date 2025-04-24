«Пари НН» потроллил «Химки» за таблицу с подсчетом посещаемости клубов РПЛ

«Пари НН» в Telegram-канале отреагировал на расчет посещаемости матчей команд РПЛ, проведенный «Химками».

Ранее красно-черные высчитали долю жителей городов, которые приходят на домашние игры своих клубов. Согласно этой статистике, «Химки» являются четвертой самой посещаемой командой РПЛ. Выше располагаются только «Краснодар», «Ахмат» и «Ростов».

Пресс-служба «Пари НН», в свою очередь, опубликовала таблицу чемпионата России по количеству букв в названии команды, где нижегородцы заняли первое место.

«Искренне поздравляем коллег и публикуем достоверную турнирную таблицу. А если серьезно, то давайте покажем в субботу, у кого посещаемость лучше, а главное — громче!» — говорится в сообщении «Пари НН».

После 25 туров РПЛ «Химки» с 23 очками занимают 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (20) идет на 14-й строчке.