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24 апреля, 23:35

«Пари НН» потроллил «Химки» за таблицу с подсчетом посещаемости клубов РПЛ

Алина Савинова
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«Пари НН» в Telegram-канале отреагировал на расчет посещаемости матчей команд РПЛ, проведенный «Химками».

Ранее красно-черные высчитали долю жителей городов, которые приходят на домашние игры своих клубов. Согласно этой статистике, «Химки» являются четвертой самой посещаемой командой РПЛ. Выше располагаются только «Краснодар», «Ахмат» и «Ростов».

Пресс-служба «Пари НН», в свою очередь, опубликовала таблицу чемпионата России по количеству букв в названии команды, где нижегородцы заняли первое место.

«Искренне поздравляем коллег и публикуем достоверную турнирную таблицу. А если серьезно, то давайте покажем в субботу, у кого посещаемость лучше, а главное — громче!» — говорится в сообщении «Пари НН».

После 25 туров РПЛ «Химки» с 23 очками занимают 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (20) идет на 14-й строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Химки
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