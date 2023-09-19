«Пари НН» продлил контракт с африканцем Майга фотографией с отсылкой к Баклажану из «Жмурок»

«Пари НН» объявил о продлении контракта с полузащитником Мамаду Майга до лета 2027 года.

Клуб опубликовал фотографию с отсылкой к персонажу по прозвищу «Баклажан» из фильма «Жмурки» режиссера Алексея Балабанова.

«Всегда приятно подписывать контракт с клубом, в котором тебя уважают, доверяет тренерский штаб, когда болельщики тебя любят, — цитирует игрока пресс-служба клуба. — Для меня это очень важно. Я обязательно буду прогрессировать сам и стараться вместе с «Пари НН» показывать высокие результаты, двигаться только вперед».

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 11 матчей.