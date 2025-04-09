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9 апреля, 18:00

«Пари НН» проведет разбирательство по факту избиения его футболиста руководителем «Динамо» из Владивостока

Дарик Агаларов
Антон Мухин.
Фото ФК «Пари НН»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с избиением футболиста Антона Мухина, который находится в аренде в «Динамо» из Владивостока.

Ранее в среду юрист Антон Смирнов сообщил, что 19-летний футболист был избит в бане одним из руководителей клуба из Владивостока.

«Мы как клуб против любого насилия, против историй с унижением человеческого достоинства. Будем с этой ситуацией разбираться, запросим официальную информацию у клуба, в котором игрок находится в аренде. Также запросим информацию у футболиста и примем какие-то управленческие решения, основанные на полноценном понимании всей истории», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил «СЭ», что Мухин получил черепно-мозговую травму.

Мухин перешел в «Динамо» из Владивостока на правах аренды до конца 2025 года.

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ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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