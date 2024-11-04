«Пари НН» проведет зимние сборы в Турции

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о планах команды на предстоящие зимние сборы.

«Зимние сборы будут проходить в Турции. Есть несколько локаций, по которым команда будет передвигаться, но они все будут в Турции. Если первоначальные планы изменятся, то мы все так же проводим сборы в Турции, просто в других климатических зонах и отелях», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 14 туров чемпионата России-2024/25 занимает девятое место в турнирной таблице с 15 очками.

(Денис Сафронов)