«Пари НН» проведет 10 матчей в июле и августе в РПЛ и Кубке

20 июля начинается новый сезон-2024/25 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей команды «Пари НН» в июле и в августе. Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями игр клуба из Нижнего Новгорода в РПЛ и в FONBET Кубке России можно с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание матчей «Пари НН» в июле и августе 2024 года

22 июля. 20.00. 1-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Рубин»

27 июля. 15.00. 2-й тур РПЛ. «Пари НН» — ЦСКА

31 июля. 21.00. Кубок России. «Ахмат» — «Пари НН»

4 августа. 20.00. 3-й тур РПЛ. «Динамо» Мх — «Пари НН»

9 августа. 18.30. 4-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Химки»

14 августа. 17.15. Кубок России. ЦСКА — «Пари НН»

18 августа. 20.00. 5-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Пари НН»

25 августа. 15.00. 6-й тур РПЛ. «Крылья Советов» — «Пари НН»

28 августа. 17.15. Кубок России. «Пари НН» — «Краснодар»

31 августа. 17.30. 7-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Зенит»

В прошлом сезоне «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. Команда главного тренера Саши Илича в стыковых встречах победила тульский «Арсенал» (3:2) за право сохранить прописку в чемпионате России.

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