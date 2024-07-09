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Сегодня, 08:00

«Пари НН»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Пари НН» проведет 10 матчей в июле и августе в РПЛ и Кубке
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук.
Кирилл Гоцук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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20 июля начинается новый сезон-2024/25 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей команды «Пари НН» в июле и в августе. Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями игр клуба из Нижнего Новгорода в РПЛ и в FONBET Кубке России можно с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание матчей «Пари НН» в июле и августе 2024 года

  • 22 июля. 20.00. 1-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Рубин»
  • 27 июля. 15.00. 2-й тур РПЛ. «Пари НН» — ЦСКА
  • 31 июля. 21.00. Кубок России. «Ахмат» — «Пари НН»
  • 4 августа. 20.00. 3-й тур РПЛ. «Динамо» Мх — «Пари НН»
  • 9 августа. 18.30. 4-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Химки»
  • 14 августа. 17.15. Кубок России. ЦСКА — «Пари НН»
  • 18 августа. 20.00. 5-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Пари НН»
  • 25 августа. 15.00. 6-й тур РПЛ. «Крылья Советов» — «Пари НН»
  • 28 августа. 17.15. Кубок России. «Пари НН» — «Краснодар»
  • 31 августа. 17.30. 7-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Зенит»

В прошлом сезоне «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. Команда главного тренера Саши Илича в стыковых встречах победила тульский «Арсенал» (3:2) за право сохранить прописку в чемпионате России.

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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