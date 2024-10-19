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Сегодня, 15:59

Гол Осипенко спас «Ростов» от поражения в матче с «Пари НН»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Пари НН» — «Ростов» — 1:1.
Фото ФК «Пари НН», photo.khl.ru
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«Пари НН» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 12-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Счет в матче открыл полузащитник Валерий Царукян на 75-й минуте. Футболист появился на поле на 64-й минуте, заменив Огнена Ожеговича.

На 90+2-й минуте защитник ростовчан Максим Осипенко реализовал пенальти и сравнял счет в игре. Для «Ростова» это первый гол в РПЛ с 1 сентября.

«Пари НН» набрал 12 очков в 12 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда провела первй официальный матч под руководством Виктора Гончаренко.

«Ростов» продлил серию без побед до 5 матчей (3 поражения и 2 ничьи). Команда Валерия Карпина находится на 8-й строчке с 13 баллами.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
Ростов

Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов

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