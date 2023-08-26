«Пари НН» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 26 августа 2023

26 августа, в субботу, «Пари НН» примет в Нижнем Новгороде «Ростов» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 20:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Смотреть видеотрансляцию можно будет на телеканале «Матч Премьер». Эфир начнется в 19.55 мск.

«Пари НН» после 5 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Юрана набрала четыре очка. «Ростов» с семью очками располагается на восьмой строчке.

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