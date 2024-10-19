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«Пари НН» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Пари НН» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 19 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Пари НН» и «Ростов» сыграют в 12-м туре чемпионата России в субботу, 19 октября. Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции на федеральном канале — в 13.45 мск.

Ключевые события встречи «Пари НН» — «Ростов» можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ростов

«Пари НН» после 11 туров занимал 12-е место с 11 очками, у «Ростова» — 9-я строчка и 12 очков.

ФК Нижний Новгород
ФК Ростов

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