«Пари НН» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 19 октября

«Пари НН» и «Ростов» сыграют в 12-м туре чемпионата России в субботу, 19 октября. Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции на федеральном канале — в 13.45 мск.

Ключевые события встречи «Пари НН» — «Ростов» можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

«Пари НН» после 11 туров занимал 12-е место с 11 очками, у «Ростова» — 9-я строчка и 12 очков.