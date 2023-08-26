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Сегодня, 19:02

«Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Ростова» на матч 6-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Живоглядов, Майга, Трошечкин, Карапузов, Калинский, Севикян, Сулейманов.

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Терентьев, Поярков, Лангович, Миронов, Ионов, Глебов, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

Матч между командами пройдет 26 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://premierliga.ru/match/match_15529.html
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
12
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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