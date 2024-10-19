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«Пари НН» — «Ростов»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Пари НН» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Пари НН» сыграет с «Ростовом» в матче 12-го тура чемпионата России в субботу, 19 октября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Пари НН» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 11 туров премьер-лиги нижегородцы набрали 11 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 12-ю баллами идет на 9-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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