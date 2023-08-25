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Сегодня, 20:00

«Пари НН» — «Ростов»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Пари НН» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 26 августа 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 26 августа, «Пари НН» сыграет с «Ростовом» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Пари НН» — «Ростов» покажут на телеканале «Матч Премьер». Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Полный календарь и результаты игр «Пари НН» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием матчей, итогами и статистикой «Ростов» в текущем сезоне также следите на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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