«Пари НН» — «Рубин»: Гоцук забил в свои ворота

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук на 50-й минуте забил в свои ворота в матче 7-го тура РПЛ с «Рубином» — 2:1.

Форвард казанцев Джоэль Фамейе подставил пятку, пытаясь отправить мяч в дальний угол ворот, но попал в Гоцука, от которого мяч залетел в сетку.