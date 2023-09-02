«Пари НН» — «Рубин»: игрок хозяев Калинский открыл счет с пенальти

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский забил на 16-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.

Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как мяч в штрафной зоне казанцев попал в руку защитника Игора Вуячича.