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Сегодня, 21:59

«Рубин» обыграл «Пари НН» в матче с шестью голами

Алина Савинова
Игроки «Рубина» в матче против «Пари НН» (4:2).
Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» одержал победу над «Пари НН» в матче 1-го тура чемпионата России — 4:2. Игра проходила в Нижнем Новгороде.

Первый гол на 3-й минуте забил форвард хозяев Зе Турбо. Через 2 минуты Мирлин Даку сравнял счет. У казанцев в первом тайме также отличились Александр Зотов и Валентин Вада. Один мяч нижегородской команды на 71-й минуте отыграл Валерий Царукян. Окончательный счет в игре установил защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов, который забил гол на 90+1-й минуте.

«Рубин» набрал 3 очка и расположился на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» (0 баллов) — 13-я строчка.

27 июля команда Рашида Рахимова на своем поле примет «Зенит». Клуб из Нижнего Новгорода в этот же день дома сыграет против ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
2:4
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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