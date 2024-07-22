«Рубин» обыграл «Пари НН» в матче с шестью голами

«Рубин» одержал победу над «Пари НН» в матче 1-го тура чемпионата России — 4:2. Игра проходила в Нижнем Новгороде.

Первый гол на 3-й минуте забил форвард хозяев Зе Турбо. Через 2 минуты Мирлин Даку сравнял счет. У казанцев в первом тайме также отличились Александр Зотов и Валентин Вада. Один мяч нижегородской команды на 71-й минуте отыграл Валерий Царукян. Окончательный счет в игре установил защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов, который забил гол на 90+1-й минуте.

«Рубин» набрал 3 очка и расположился на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» (0 баллов) — 13-я строчка.

27 июля команда Рашида Рахимова на своем поле примет «Зенит». Клуб из Нижнего Новгорода в этот же день дома сыграет против ЦСКА.