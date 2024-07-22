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Сегодня, 18:30

«Пари НН» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Матч Премьер» покажет трансляцию игры 1-го тура РПЛ «Пари НН» — «Рубин»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Рубина&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;
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«Пари НН» и «Рубин» встретятся в матче в рамках 1-го тура чемпионата России в понедельник, 22 июля. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Последняя очная встреча соперников прошла в марте 2024 года в рамках РПЛ и завершилась победой «Пари НН» со счетом 1:0.

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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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