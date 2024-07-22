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Сегодня, 19:07

«Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Рубина» на матч 1-го тура чемпионата России. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Баженов, Александров, Стаматов, Калинский, Карапузов, Мухин, Зе Турбо, Боселли.

«Рубин»: Нигматуллин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Вада, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

В минувшем сезоне РПЛ нижегородская команда заняла 13-е место в чемпионате России, а «Рубин» стал восьмым.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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