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Сегодня, 07:30

«Пари НН» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.50

Матч 1-го тура РПЛ «Пари НН» — «Рубин» покажет телеканал «Матч! Премьер»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
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«Пари НН» и «Рубин» сыграют в рамках 1-го тура чемпионата России в понедельник, 22 июля. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

«Пари НН» в сезоне-2023/24 финишировал на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» в прошлом сезоне стала восьмой в РПЛ.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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