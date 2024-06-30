Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:53

Гол Кутателадзе принес «Пари НН» победу над сербской «Слободой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Пари НН» в товарищеском матче обыграл «Слободу» из Сербии — 2:1.

Нижегородцы открыли счет на 49-й минуте благодаря автоголу. На 64-й минуте преимущество своей команды удвоил Николоз Кутателадзе.

Позже сербская команда сумела отыграть один мяч, но «Пари НН» удержал победу.

Товарищеский матч

«Пари НН» (Россия) — «Слобода Ужице» (Сербия) — 2:1 (0:0)

Голы: автогол, 49 (1:0). Кутателадзе, 64 (2:0).

«Пари НН»: Медведев (Лукьянов, 46), Каккоев (Боженов, 46), Ведерников (Лукиных, 46), Александров (Гоцук, 46), Стаматов (Гюрджан, 46), Шнапцев (Тихий, 46), Калинский (Царукян, 46), Карапузов (Калайда, 46), Магкеев (Глущенков, 46), Мухин (Ермаков, 46), Боселли (Кутателадзе, 46).

Николоз Кутателадзе
Футбол
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Загитова приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Грузия и Испания проведут матч 1/8 финала Евро 30 июня
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Елена Илюхина — о трансферах «Зенита»: «Следует пристальное внимание обращать — кто и что пишет в некоторых информационных изданиях»
В Италии оценили возможный трансфер полузащитника «Торино» Илича в «Зенит»
Источник: вратарь «Зенита» Гойло присоединился к махачкалинскому «Динамо»
Отец Митая признался, что защитник «Локомотива» хочет сменить команду
«Ахмат» в товарищеском матче разгромил московское «Динамо»
Леон Классен обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В Италии оценили возможный трансфер полузащитника «Торино» Илича в «Зенит»

Агент Худякова анонсировал подписание контракта вратаря с австрийским «Штурмом»