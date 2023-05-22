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Сегодня, 20:52

«Пари НН» разгромил «Сочи» и избежал прямого вылета из РПЛ

Мария Гусева
«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче РПЛ.
Фото ФК «Пари НН»
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«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России — 4:0. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Счет открыл защитник нижегородцев Виктор Александров на 51-й минуте. На 62-й минуте отличился полузащитник Дмитрий Рыбчинский. На 86-й минуте гол забил нападающий Вячеслав Кротов. На 90+4-й минуте отличился защитник Никита Каккоев и установил окончательный счет встречи.

«Сочи» с 70-й минуты играл в меньшинстве. Защитник Ваня Дркушич получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Нижегородский клуб избежал прямого вылета из РПЛ. «Химки» (18 очков) за два тура до конца чемпионата досрочно вылетели в первую лигу. «Сочи» располагается на 10-й строчке (37).

В следующем туре «Пари НН» на выезде сыграет против «Спартака» 28 мая. «Сочи» дома примет «Зенит» на день раньше.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
22 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
4:0
Сочи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
2
45
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