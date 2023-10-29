Гол Калинского принес «Пари НН» победу над «Сочи», сочинцы дважды не забили пенальти

«Пари НН» на домашнем поле обыграл «Сочи» в матче 13-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Николай Калинский на 38-й минуте. Он отпраздновал взятие ворот с картонной фигурой капитана команды Кирилла Гоцука, который пропускает матч из-за дисквалификации.

На 63-й минуте защитник «Сочи» Ваня Дркушич не забил пенальти. Вратарь «Сочи» Артур Нигматуллин ногой отразил мяч. На 90+3-й минуте полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа мог сравнять счет, но не реализовал 11-метровый удар. Он пробил выше ворот.

«Пари НН» набрал 20 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» находится на последнем, 16-м, месте (9 очков).

В следующем туре нижегородцы 5 ноября сыграют с ЦСКА, а сочинцы 6 ноября встретятся с «Динамо».