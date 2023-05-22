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Сегодня, 18:03

«Пари НН» — «Сочи»: стартовые составы команд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Сочи», которым завершается 28-й тур РПЛ.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулев, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Гойло, Корнюшин, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Шильцов, Михайлов, Берковский, Кротов, Яковлев, Янсане.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Юрганов, Мещанинов, Сиссако, Шипунов, Батырев, Мигел Силвейра, Жоаозиньо, Сарвели.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
22 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Сочи

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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