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Судейство

Сегодня, 15:08

«Пари НН» — «Спартак»: Мартинс обманул судью, но не ВАР. Пенальти правильно отменен

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
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На 28-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Спартак» судья Владимир Москалев после паузы совершил серьезную ошибку, определив, что вратарь хозяев поля Никита Медведев нарушил правила в своей штрафной площади, и назначив пенальти.

Фото Скриншот трансляции

Неправильный вердикт арбитра был быстро отменен. Видеоассистенты Алексей Амелин и Андрей Фисенко провели проверку и предложили рефери посмотреть повторы на мониторе у поля. Москалев убедился, что голкипер не фолил, а Кристофер Мартинс попытался обмануть судью, сам пихнул соперника левой ногой и изобразил нарушение правил. В итоге арбитр объявил об изменении первоначального решения и наказании спартаковца предупреждением за симуляцию.

Фото Скриншот трансляции

Это 44-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 42 раза решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Спартак

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев

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