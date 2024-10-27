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Сегодня, 13:15

«Пари НН» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и «Спартак» проведут матч 13-го тура РПЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Пари НН» и «Спартак» проведут матч 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.15.

Транслировать игру будут телеканал «Матч Премьер» и сайт федерального канала matchtv.ru (на платной основе). Прямой эфир начнется в 14.05, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Нижнем Новгороде. Ключевые события игры «Пари НН» — «Спартак» доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

После 12 туров чемпионата России «Пари НН» с 12 очками занимал 12-е место в турнирной таблице, находясь выше зоны вылета на одно очко. «Спартак» с 19 очками шел шестым.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

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