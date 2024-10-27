«Пари НН» и «Спартак» проведут матч 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.15.

Транслировать игру будут телеканал «Матч Премьер» и сайт федерального канала matchtv.ru (на платной основе). Прямой эфир начнется в 14.05, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Нижнем Новгороде. Ключевые события игры «Пари НН» — «Спартак» доступны в нашем матч-центре.

После 12 туров чемпионата России «Пари НН» с 12 очками занимал 12-е место в турнирной таблице, находясь выше зоны вылета на одно очко. «Спартак» с 19 очками шел шестым.