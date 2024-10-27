Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:14

Голы Бонгонды и Николсона принесли «Спартаку» победу над «Пари НН»

Алина Савинова
Николай Калинский и Даниил Денисов в матче РПЛ «Пари НН» — «Спартак» (0:2). 27 октября 2024.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

«Спартак» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 13-го тура чемпионата России — 2:0.

Автором первого гола в этой встрече стал Тео Бонгонда, который отличился на 68-й минуте после ошибки вратаря нижегородской команды Никиты Медведева. В добавленное время преимущество гостей увеличил Шамар Николсон.

На 90+5-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Владислав Карапузов.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) сохраняет 12-ю позицию.

В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА. Нижегородцы на следующий день встретятся с «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
200 ультрас атаковали поезд с фанатами в Германии
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
Санду назвала причину введения санкций против России
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Материалы сюжета РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Агент Николсона назвал форварда львом: «Станкович вернул его к жизни»
«Пари НН» — «Спартак»: Москалев правильно удалил Карапузова
«Химки» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, 13-й тур, расписание и результаты: «Зенит» — «Локомотив», «Химки» — «Динамо» и другие матчи
«Спартак» победил «Пари НН». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Арбитр Николаев — об отмененном пенальти «Спартака»: «Москалев изначально ошибся, назначив одиннадцатиметровый»
Сегодня
Вчера
Неделя