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Сегодня, 18:00

«Пари НН» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Пари НН» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Пари НН» на своем поле примет «Спартак» в 27-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 мая. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Нижегородский клуб набрал 28 очков и располагается на 12-м месте в таблице чемпионата России. Москвичи с 42-я баллами занимают 4-ю строчку премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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