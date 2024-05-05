«Пари НН» на своем поле примет «Спартак» в 27-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 мая. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Нижегородский клуб набрал 28 очков и располагается на 12-м месте в таблице чемпионата России. Москвичи с 42-я баллами занимают 4-ю строчку премьер-лиги.

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