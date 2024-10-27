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Сегодня, 13:11

«Пари НН» — «Спартак»: Угальде сыграет в центре нападения гостей, Барко и Пруцев — в старте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 14.15 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Боженов, Карич, Калинский, Эктов, Трошечкин, Царукян, Веснер Тичич, Боселли.

Запасные: Лукьянов, Магкеев, Ведерников, Александров, Шнапцев, Стаматов, Карапузов, Ермаков, Мухин, Глейзер, Ожегович, Зе Турбо.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Запасные: Селихов. Дуарте, Абена, Хлусевич, Мангаш, Зобнин, Зорин, Игнатов, Медина, Зиньковский, Николсон, Виллиан Жозе.

«СЭ проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

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