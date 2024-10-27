«Пари НН» примет «Спартак» в 13-м туре чемпионата России в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.15 по московскому времени.

Транслировать встречу «Пари НН» — «Спартак» будут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (при наличии подписки).

«СЭ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ в Нижнем Новгороде. Ключевые события игры «Пари НН» — «Спартак» будут доступны в нашем матч-центре.

В 12 матчах этого сезона РПЛ «Пари НН» набрал 12 очков и занимал перед стартом тура 12-е место, «Спартак» — с 19 очками шел шестым. В предыдущем туре нижегородцы на своем поле сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а красно-белые в домашней встрече с крупным счетом всухую уступили «Краснодару» (0:3).