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Сегодня, 08:15

«Пари НН» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.15

«Пари НН» примет «Спартак» сыграют в 13-м туре чемпионата России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари НН» примет «Спартак» в 13-м туре чемпионата России в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.15 по московскому времени.

Транслировать встречу «Пари НН» — «Спартак» будут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (при наличии подписки).

«СЭ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ в Нижнем Новгороде. Ключевые события игры «Пари НН» — «Спартак» будут доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

В 12 матчах этого сезона РПЛ «Пари НН» набрал 12 очков и занимал перед стартом тура 12-е место, «Спартак» — с 19 очками шел шестым. В предыдущем туре нижегородцы на своем поле сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а красно-белые в домашней встрече с крупным счетом всухую уступили «Краснодару» (0:3).

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

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