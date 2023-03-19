Сегодня, 15:19
«Пари НН» и «Торпедо» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов.
Запасные: Анисимов, Гойло, Каккоев, Александров, Калинский, Шарипов, Шильцов, Берковский, Севикян, Яковлев, Янсане.
«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Журавлев, Шляков, Роганович, Комжемякин, Нетфуллин, Рейна, Юзепчук, Кухарчук, Стефанович.
Запасные: Довбня, Шапич, Прошкин, Савич, Орехов, Чурич, Жажа, Турищев, Лебеденко, Караев.
Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.