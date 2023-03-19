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Сегодня, 15:19

«Пари НН» — «Торпедо»: Глушаков и Кутепов появятся на поле с первых минут

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«Пари НН» и «Торпедо» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Гойло, Каккоев, Александров, Калинский, Шарипов, Шильцов, Берковский, Севикян, Яковлев, Янсане.

«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Журавлев, Шляков, Роганович, Комжемякин, Нетфуллин, Рейна, Юзепчук, Кухарчук, Стефанович.

Запасные: Довбня, Шапич, Прошкин, Савич, Орехов, Чурич, Жажа, Турищев, Лебеденко, Караев.

Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Торпедо М

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Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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