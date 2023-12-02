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Сегодня, 21:29

«Пари НН» в концовке вырвал победу над «Уралом» в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Пари НН» — «Урал».
Фото ФК «Урал»
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«Пари НН» на своем поле обыграл «Урал» в матче 17-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Никита Каккоев.

«Пари НН» (24 очка) занимает девятое место в РПЛ. Команда Сергея Юрана выиграла в чемпионате России впервые с 29 октября — тогда «Пари НН» дома обыграл «Сочи» (1:0). «Урал» (19) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре екатеринбуржцы на выезде сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдет 8 декабря. Нижегородцы на день позже в гостях встретятся с «Зенитом».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Урал
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
5
16
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