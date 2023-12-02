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Сегодня, 18:30

«Пари НН» — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Пари НН» сыграет с «Уралом» в российской премьер-лиге 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари НН» встретится с «Уралом» в 17-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 2 декабря. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Урал» можно в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 19.25 мск. Также матч будет доступен по платной подписке в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

Нижегородцы занимают 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе — 21 очко. Команда Виктора Гончаренко с 19 баллами располагается на 12-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Урал

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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