Сегодня, 18:22
Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Уралом» в 17-м туре РПЛ.
Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Трошечкин, Майга, Севикян, Кутателадзе.
Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Стоцкий, Толстопятов, Шнапцев, Калинский, Жигулев, Карапузов, Эссьен, Кухарчук, Зе Турбо, Босселли.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Гильерме Шеттине.
Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Мамин, Бевеев, Мишкич, Сиссе, Кики, Дмитриев, Юшин, Ишков, Каштанов.