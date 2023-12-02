«Пари НН» — «Урал»: стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Уралом» в 17-м туре РПЛ.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Трошечкин, Майга, Севикян, Кутателадзе.

Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Стоцкий, Толстопятов, Шнапцев, Калинский, Жигулев, Карапузов, Эссьен, Кухарчук, Зе Турбо, Босселли.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Гильерме Шеттине.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Мамин, Бевеев, Мишкич, Сиссе, Кики, Дмитриев, Юшин, Ишков, Каштанов.