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Сегодня, 19:30

«Пари НН» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция игры РПЛ «Пари НН» — «Урал» на «Матч ТВ» начнется в 19.25 мск 2 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Сергей Юран.
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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2 декабря «Пари НН» на своем поле в Нижнем Новгороде сыграет против «Урала» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Пари НН» — «Урал» в текстовом формате можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет на ТВ и сайте matchtv.ru видеотрансляцию «Пари НН» — «Урал». Прямой эфир начнется в 19.25 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Премьер» (начало — в 18.30).

«Пари НН» с тренером Сергеем Юраном набрали 21 балл, занимая девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке с 19 очками.

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Артем Дзюба. РПЛ: расписание матчей и прямые трансляции игр РПЛ 2 и 3 декабря
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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