«Пари НН» выкупит Карапузова, если останется в РПЛ

Агент Роман Орещук, представляющий интересы полузащитника Владислава Карапузова, рассказал, при каком условии «Пари НН» выкупит его клиента у «Динамо».

«В контракте есть опция выкупа. Если «Пари НН» сохраняется в РПЛ, опция вступает в силу. Было прописано определенное количество матчей, которое Влад должен был сыграть. Он это выполнил, и опция выкупа вступит в силу при условии, что клуб останется в РПЛ», — цитирует Орещука Metaratings.

Нижегородцы арендовали 24-летнего вингера у «Динамо» летом прошлого года. В текущем сезоне Карапузов провел за команду 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.