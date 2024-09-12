«Пари НН» x «Не для всех»: новый мерч, пропитанный духом искусства и символизмом города

Нижегородский футбольный клуб и молодежный бренд выпустили новую коллекцию одежды.

«Пари НН» и бренд уличной одежды «Не для всех» представляют новую коллекцию мерча для болельщиков. Коллаборация стала еще одним элементом идеи объединения футбола и искусства, которой следует нижегородский клуб с начала сезона-2024/25. На этот раз это мода и стиль.

Мерч «Пари НН».

Мерч, в котором каждый сможет почувствовать себя максимально комфортно и ощутить связь с главной командой региона, выполнен в городской стилистике. В основе концепции лежит слоган «Твори и побеждай», выбранный «Пари НН» на сезон-2024/25. Одежда отражает стиль и свободу города, а главная особенность коллекции — идея смешения стилей, навеянная культовым местом нижегородцев — стрелкой Волги и Оки, где расположен домашний стадион команды.

Одежда выполнена из комфортных премиальных материалов в стиле унисекс и будет доступной по цене. В коллекцию входят поло с застежкой из футера, пуловер из шерсти и акрила, бомбер из софтшелла, болоневый спортивный костюм, жилетка из водоотталкивающей мембранной ткани, рюкзак и поясная сумка. Все вещи из коллекции представлены в синих, белых, голубых и серых цветах.

Мерч «Пари НН».

Приобрести мерч от «Не для всех» можно в клубном магазине по адресу: ул. Звездинка, д. 3, в нашей группе в ВК и в фан-шопе на стадионе «Нижний Новгород» в дни матчей. Также новая коллекция скоро будет доступна на сайте «Пари НН».