«Пари НН» заявил четырех игроков молодежной команды

Игроки молодежки «Пари НН» Денис Никоноров, Антон Мухин, Роман Осин и Максим Шахов заявлены за основную команду, сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник Никоноров начинал играть в ДЮСШ-НН у Сергея Рябинина, затем выступал за РЦПФ «Нижний Новгород». В молодежной команде «Пари НН» — с февраля 2022 года.

Игрок средней линии Мухин воспитанник столичных школ «Локомотив» и «Строгино». В «Нижнем Новгороде» — с сентября 2022 года.

Полузащитник Шахов воспитанник академии нижегородского клуба, с 2021 года играет за молодежную команду. Принял участие в кубковом матче за основной состав в сезоне-2021/2022.

Нападающий Осин с 2018 года занимался футболом в академии «Нижний Новгород» у тренера Александра Калачева. Привлекался на сбор юношеской сборной России.