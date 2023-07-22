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Дубль Кассьерры принес «Зениту» победу над «Пари НН» в первом туре РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
22 июля. «Пари НН» дома проиграл «Зениту» со счетом 0:2.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» в матче первого тура чемпионата России-2023/23 — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

На 51-й минуте матча нижегородцы остались в меньшинстве. Главный арбитр встречи Сергей Иванов после подсказки ВАР и просмотра эпизода показал игроку хозяев Виктору Александрову прямую красную карточку.

На 57-й минуте счет в игре открыл нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, голевую передачу сделал Зелимхан Бакаев. На 83-й минуте Кассьерра оформил дубль.

Во втором туре РПЛ «Пари НН» 29 июля сыграет на выезде с «Уралом», а «Зенит» в этот же день встретится с «Ростовом».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Зенит
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
29
122
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