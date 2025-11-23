«Зенит» обыграл «Пари НН» и возглавил таблицу РПЛ

Сегодня, 17:11
«Зенит» на выезде победил «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.
На 48-й минуте счет открыл Максим Глушенков, на 70-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Вендел.
«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опередил ЦСКА (33 очка) и «Краснодар» (33), у которого остается один матч в запасе.
«Пари НН» потерпел 12-е поражение в 16 матчах. Нижегородцы с 8 очками — на последнем 16-м месте.
В 17-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин» 30 ноября, «Пари НН» сыграет в гостях с «Акроном» 29 ноября.
Saiga-спринтер
Инвест-булик. Регламенты сегодняшние составляют далекие от спорта имяреки. В нормальной турнирной таблице, при равенстве очков, места команд определяются по лучшей разнице мячей. Учебник для 2-го курса ИФК "Организация и проведение соревнований".
Заполярье
Охотник на свинорылых
SPRAVEDLIVYI
КирпичИнвест
Для данной игры чемпионская - это значит, что даже с аутсайдерами играешь, как с прямым конкурентом с первой минуты. В первой половине закатываешь три-четыре голешника, а на второй тайм уже можно выпускать резервистов.
призма
голос из Санкт-Петербурга
Да. Наверно в голове отбитого сектанта, в команде которого был забит один гол россиянином, и то санкт-петербуржцем воспитанником Академии Зенита, так и отложилась подобная информация. Но, по Факту, победу Зениту принес россиянин, забивший гол и создавший момент для второго гола. А на поле в Нижнем Новгороде выходили СЕМЬ россиян! Обтекай, Ларс...
Дмитрий Ушкачев
Сколько вопросов, Юрий, на которые вы знаете ответ. На сколько игр ваш стадион обнулят - вот интересный вопрос. Есть ли шансы у Романова стать главным - не менее интересный.
richardford
99
Skorz.
Ничего грозы у ворот Зенита , не предвещало , ее и не случилось ! Команды сыграли на 75% от своего уровня . Зениту -100% не понадобилось и этого хватило . Пари--- 100% сыграть и не пытались , понимая , что и их, этих 100 не хватит. Очень демократичные 0:2 Зенит и болельщиков с победой , вернувшей Зенит на первое место ! На сколько ? Узнаем вечером .
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
КирпичИнвест
МАО
инок
Глушенков и Вендел опять делают результат Зенита, только и всего..
МАО
Соболев играл отлично. Уж точно не хуже Жерсона.
Дмитрий Ушкачев
Гляньте статью СЭ.
SPRAVEDLIVYI
Дмитрий Ушкачев
.... возглавил таблицу РПЛ. как надолго-вот в чем вопрос
МАО
Dmitriy Nekrasov
Матч не видел, но обратил внимание на то, что и в прошлом сезоне, и в этом, у Зенита только два человека - Глушенков и Вендел, которые регулярно подтверждают свой уровень.
МАО
И что сказал суперкомпьютер ?
sdf_1
Lars Berger
Ваши - это бразильцы, Дмитрий?) Как Вам игра Соболева, Дмитрий? Дельфины не водятся в Неве?!) Как же быстро Вы отказываетесь от своих принципов, Дмитрий! Вы, Дмитрий, часом не либерал?)
Ваня Ванечкин
Jackson 57
И тем не менее - у Семака пока первое место. И если бычки сольют, так первым и останется. Минимум на неделю. В худшем случае - второе. Курочка по зёрнышку...
МАО
Дон Максимилиано Глушенкос.
Saiga-спринтер
Немного посмотрел (матч ЦСКА в баскетболе важнее). Хоть какой то борьбы за результат матча от нижних буков не приметил. Питер выиграл особо не напрягаясь.
nic2316
Всех болельщиков Зенита с заслуженной победой! Мира! Добра! Здоровья родным и близким!!!
Залиханочка с подливой
Valery Grigoryev
Спасибо, Нижний. Поставка очков стабильная!
КирпичИнвест
Минаев, читай регламент --- В случае равенства очков у двух или более команд места определяются: • по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); Не применяется для текущей турнирной таблицы в отношении команд, не имеющих равного количества матчей между собой. • по наибольшему числу побед во всех матчах; • по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах; и т.д. --- Зенит на 3-ем месте. У Краснодара и ЦСКА больше побед
Дмитрий Ушкачев
Точно. Поставьте себе плюсик, Юрий.
Инта
Зенит с победой! Не сильно себя утруждая, Зенит довёл матч к положительному результату. Макс лучший. Адамова с "сухарём".
SPRAVEDLIVYI
Красноперка
МАО
Lars Berger
Нижний Новгород - Сан-Паулу - 0:2. Бразильцы - победили.
Дмитрий Ушкачев
Меня всегда умиляло выражение - чемпионская игра. У вас она - явно чемпионская, даже суперкомпьютер впечатлился.
Леший
Зенитчиков с победой! Матч показал, что на контратаках получается лучше (в смысле голов), а взламывать насыщенную оборону так и не научились. Ну хоть так...
МАО
А обе команды проиграть не могут ?
SPRAVEDLIVYI
МАО
Офигенная статистика. У При НН нарушений раза в 3 или 4 больше, и ни одной жёлтой карточки. Мистика.
Дмитрий Ушкачев
Уплотним таблицу максимально, Паровоз? Наших - с рутинной победой (Шпилевского - на выход).
КирпичИнвест
На что рассчитывает Шпилевский с такой игрой - понятно. Выжать максимум, чтобы остаться в РПЛ. А вот на что рассчитывает Семак с такой игрой - загадка. Игра даже близко не чемпионская.
SuperDennis
Зенит с победой. Абсолютно будничная победа над аутсайдером. Класс Зенита дал результат и автобус НН взломан успешно. Глуш провел очередной классный матч.
ezoloto
Зенит, с победой ! Без лишних эмоций и особых физических затрат.
МАО
Чуть прибавили скорости, и При НН развалился, а то и в атаку, и в оборону пешком. После двух забитых плюнули на это гнилое дело. Но - С Победой!
КирпичИнвест
Питер с победой! Пока троевластие. Всё расставит игра Локо-Краснодар.
Дима Питерский
С победой, Питер!:v:?
Охотник на свинорылых
Вполноги)) спокойно и на классе! идем дальше :grin:
