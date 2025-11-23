Видео
Сегодня, 17:11

«Зенит» обыграл «Пари НН» и возглавил таблицу РПЛ

Руслан Минаев

«Зенит» на выезде победил «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.

На 48-й минуте счет открыл Максим Глушенков, на 70-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Вендел.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опередил ЦСКА (33 очка) и «Краснодар» (33), у которого остается один матч в запасе.

«Пари НН» потерпел 12-е поражение в 16 матчах. Нижегородцы с 8 очками — на последнем 16-м месте.

В 17-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин» 30 ноября, «Пари НН» сыграет в гостях с «Акроном» 29 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Зенит
52

  • Saiga-спринтер

    Инвест-булик. Регламенты сегодняшние составляют далекие от спорта имяреки. В нормальной турнирной таблице, при равенстве очков, места команд определяются по лучшей разнице мячей. Учебник для 2-го курса ИФК "Организация и проведение соревнований".

    23.11.2025

  • Заполярье

    Зенитий позор России опять проиграл! Газовую гидру на кол! :zany_face:

    23.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Свинарики завистливые заминусили :joy::joy::joy: Как толпой шакальской нападать так они такие смелые :grin:

    23.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Сегодня желаю победы паровозам....от души буду за них болеть....:thumbsup:

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Для данной игры чемпионская - это значит, что даже с аутсайдерами играешь, как с прямым конкурентом с первой минуты. В первой половине закатываешь три-четыре голешника, а на второй тайм уже можно выпускать резервистов.

    23.11.2025

  • призма

    Если проводницы грохнут Быков в таблице будет красотища!!!

    23.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Да. Наверно в голове отбитого сектанта, в команде которого был забит один гол россиянином, и то санкт-петербуржцем воспитанником Академии Зенита, так и отложилась подобная информация. Но, по Факту, победу Зениту принес россиянин, забивший гол и создавший момент для второго гола. А на поле в Нижнем Новгороде выходили СЕМЬ россиян! Обтекай, Ларс...

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сколько вопросов, Юрий, на которые вы знаете ответ. На сколько игр ваш стадион обнулят - вот интересный вопрос. Есть ли шансы у Романова стать главным - не менее интересный.

    23.11.2025

  • richardford

    Зенит водрузился на первое место, назло краснопёрке, залиханочке, залипаночке и заливаночке. Спартак в пяти очках от Зенита. Вся надежда на Балтику.

    23.11.2025

  • 99

    Нюхай подмышки Губернева , Ларсик. Ваши эфиопы лучше бразильцев :joy:

    23.11.2025

  • Skorz.

    Ничего грозы у ворот Зенита , не предвещало , ее и не случилось ! Команды сыграли на 75% от своего уровня . Зениту -100% не понадобилось и этого хватило . Пари--- 100% сыграть и не пытались , понимая , что и их, этих 100 не хватит. Очень демократичные 0:2 Зенит и болельщиков с победой , вернувшей Зенит на первое место ! На сколько ? Узнаем вечером .

    23.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Пари в пердив , шансов нет

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Третье, даже если наши проиграют

    23.11.2025

  • МАО

    а то.

    23.11.2025

  • инок

    Глушенков и Вендел опять делают результат Зенита, только и всего..

    23.11.2025

  • МАО

    Соболев играл отлично. Уж точно не хуже Жерсона.

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Гляньте статью СЭ.

    23.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    :lion_face::horse::water_buffalo::steam_locomotive: :wine_glass::pig:.............:grin::grin::grin:

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Дон у нас один, дон.

    23.11.2025

  • .... возглавил таблицу РПЛ. как надолго-вот в чем вопрос

    23.11.2025

  • МАО

    дуяк.

    23.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Матч не видел, но обратил внимание на то, что и в прошлом сезоне, и в этом, у Зенита только два человека - Глушенков и Вендел, которые регулярно подтверждают свой уровень.

    23.11.2025

  • МАО

    И что сказал суперкомпьютер ?

    23.11.2025

  • sdf_1

    Неожиданно

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Ваши - это бразильцы, Дмитрий?) Как Вам игра Соболева, Дмитрий? Дельфины не водятся в Неве?!) Как же быстро Вы отказываетесь от своих принципов, Дмитрий! Вы, Дмитрий, часом не либерал?)

    23.11.2025

  • Ваня Ванечкин

    По таблице мы определяем, кто старался и играл на победу, а кто ныл, плакал, ссался в штанишки и орал на тренера/судей/ресурс/месячные пришли. Зенит с победой!

    23.11.2025

  • Jackson 57

    И тем не менее - у Семака пока первое место. И если бычки сольют, так первым и останется. Минимум на неделю. В худшем случае - второе. Курочка по зёрнышку...

    23.11.2025

  • МАО

    Дон Максимилиано Глушенкос.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Немного посмотрел (матч ЦСКА в баскетболе важнее). Хоть какой то борьбы за результат матча от нижних буков не приметил. Питер выиграл особо не напрягаясь.

    23.11.2025

  • nic2316

    Всех болельщиков Зенита с заслуженной победой! Мира! Добра! Здоровья родным и близким!!!

    23.11.2025

  • Залиханочка с подливой

    Бразенитушка позорище российского футбола :rofl::rofl:

    23.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Спасибо, Нижний. Поставка очков стабильная!

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Минаев, читай регламент --- В случае равенства очков у двух или более команд места определяются: • по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); Не применяется для текущей турнирной таблицы в отношении команд, не имеющих равного количества матчей между собой. • по наибольшему числу побед во всех матчах; • по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах; и т.д. --- Зенит на 3-ем месте. У Краснодара и ЦСКА больше побед

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Точно. Поставьте себе плюсик, Юрий.

    23.11.2025

  • Инта

    Зенит с победой! Не сильно себя утруждая, Зенит довёл матч к положительному результату. Макс лучший. Адамова с "сухарём".

    23.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Лев выспался, встал, потянулся, и быстрым рывком долгнал жвачных быков и коней....с победой!!!

    23.11.2025

  • Красноперка

    Позор, грязь и ужас! Долой ФК Газпромполитпроект

    23.11.2025

  • МАО

    Спасибо, пушистый.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Нижний Новгород - Сан-Паулу - 0:2. Бразильцы - победили.

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Меня всегда умиляло выражение - чемпионская игра. У вас она - явно чемпионская, даже суперкомпьютер впечатлился.

    23.11.2025

  • Леший

    Зенитчиков с победой! Матч показал, что на контратаках получается лучше (в смысле голов), а взламывать насыщенную оборону так и не научились. Ну хоть так...

    23.11.2025

  • МАО

    А обе команды проиграть не могут ?

    23.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Леоград, с победой!!!!

    23.11.2025

  • МАО

    Офигенная статистика. У При НН нарушений раза в 3 или 4 больше, и ни одной жёлтой карточки. Мистика.

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Уплотним таблицу максимально, Паровоз? Наших - с рутинной победой (Шпилевского - на выход).

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    На что рассчитывает Шпилевский с такой игрой - понятно. Выжать максимум, чтобы остаться в РПЛ. А вот на что рассчитывает Семак с такой игрой - загадка. Игра даже близко не чемпионская.

    23.11.2025

  • SuperDennis

    Зенит с победой. Абсолютно будничная победа над аутсайдером. Класс Зенита дал результат и автобус НН взломан успешно. Глуш провел очередной классный матч.

    23.11.2025

  • ezoloto

    Зенит, с победой ! Без лишних эмоций и особых физических затрат.

    23.11.2025

  • МАО

    Чуть прибавили скорости, и При НН развалился, а то и в атаку, и в оборону пешком. После двух забитых плюнули на это гнилое дело. Но - С Победой!

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Питер с победой! Пока троевластие. Всё расставит игра Локо-Краснодар.

    23.11.2025

  • Дима Питерский

    С победой, Питер!:v:?

    23.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Вполноги)) спокойно и на классе! идем дальше :grin:

    23.11.2025

