«Зенит» обыграл «Пари НН» и возглавил таблицу РПЛ

«Зенит» на выезде победил «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0. На 48-й минуте счет открыл Максим Глушенков, на 70-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Вендел. «Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опередил ЦСКА (33 очка) и «Краснодар» (33), у которого остается один матч в запасе. «Пари НН» потерпел 12-е поражение в 16 матчах. Нижегородцы с 8 очками — на последнем 16-м месте. В 17-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин» 30 ноября, «Пари НН» сыграет в гостях с «Акроном» 29 ноября. Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Saiga-спринтер Инвест-булик. Регламенты сегодняшние составляют далекие от спорта имяреки. В нормальной турнирной таблице, при равенстве очков, места команд определяются по лучшей разнице мячей. Учебник для 2-го курса ИФК "Организация и проведение соревнований". 23.11.2025

КирпичИнвест Для данной игры чемпионская - это значит, что даже с аутсайдерами играешь, как с прямым конкурентом с первой минуты. В первой половине закатываешь три-четыре голешника, а на второй тайм уже можно выпускать резервистов. 23.11.2025

Skorz. Ничего грозы у ворот Зенита , не предвещало , ее и не случилось ! Команды сыграли на 75% от своего уровня . Зениту -100% не понадобилось и этого хватило . Пари--- 100% сыграть и не пытались , понимая , что и их, этих 100 не хватит. Очень демократичные 0:2 Зенит и болельщиков с победой , вернувшей Зенит на первое место ! На сколько ? Узнаем вечером . 23.11.2025

Dmitriy Nekrasov Матч не видел, но обратил внимание на то, что и в прошлом сезоне, и в этом, у Зенита только два человека - Глушенков и Вендел, которые регулярно подтверждают свой уровень. 23.11.2025

Saiga-спринтер Немного посмотрел (матч ЦСКА в баскетболе важнее). Хоть какой то борьбы за результат матча от нижних буков не приметил. Питер выиграл особо не напрягаясь. 23.11.2025

КирпичИнвест Минаев, читай регламент --- В случае равенства очков у двух или более команд места определяются: • по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); Не применяется для текущей турнирной таблицы в отношении команд, не имеющих равного количества матчей между собой. • по наибольшему числу побед во всех матчах; • по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах; и т.д. --- Зенит на 3-ем месте. У Краснодара и ЦСКА больше побед 23.11.2025

Дмитрий Ушкачев Меня всегда умиляло выражение - чемпионская игра. У вас она - явно чемпионская, даже суперкомпьютер впечатлился. 23.11.2025

Леший Зенитчиков с победой! Матч показал, что на контратаках получается лучше (в смысле голов), а взламывать насыщенную оборону так и не научились. Ну хоть так... 23.11.2025

КирпичИнвест На что рассчитывает Шпилевский с такой игрой - понятно. Выжать максимум, чтобы остаться в РПЛ. А вот на что рассчитывает Семак с такой игрой - загадка. Игра даже близко не чемпионская. 23.11.2025

SuperDennis Зенит с победой. Абсолютно будничная победа над аутсайдером. Класс Зенита дал результат и автобус НН взломан успешно. Глуш провел очередной классный матч. 23.11.2025

