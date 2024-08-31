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Сегодня, 16:15

«Пари НН» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 31 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари НН» и «Зенит» сыграют в 7-м туре чемпионата России в субботу, 31 августа. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Пари НН» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 17.20 мск.

По итогам 6-ти туров РПЛ нижегородский клуб набрал шесть очков и занимает 10 место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака с 14 баллами располагается на второй строчке чемпионата России.

Прогноз и ставки на матч «Пари НН» — «Зенит» читайте в нашем материале.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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