Сегодня, 14:05
Стали известны составы «Пари НН» и «Зенита» на матч стартового тура РПЛ.
«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.
Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Стоцкий, Каккоев, Корнюшин, Толстопятов, Шнапцев, Юлдошев, Жигулев, Михайлов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ренан, Чистяков, Сантос, Ерохин, Барриос, Бакаев, Клаудиньо, Мостовой, Кассьера.
Запасные: Васютин, Гойло, Адамов, Алип, Круговой, Коваленко, Васильев, Сутормин, Мантуан, Ду Кейрос, Сергеев, Малком.
Матч пройдет сегодня, 22 июля и нанчется в 15.15 мск.