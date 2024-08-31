Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:21

«Пари НН» — «Зенит»: Лусиано Гонду дебютирует с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.30 по московскому времени.

В стартовом составе сине-бело-голубых дебютирует Лусиано. Аргентинец официально стал игроком «Зенита» 27 августа. Другой новичок команды Александр Соболев не попал в заявку на игру.

«Пари НН»: Медведев, Гоцук, Боженов, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Мухин, Веснер Тичич, Ожегович, Зе Турбо.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Каккоев, Глущенков, Ведерников, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Царукян, Глейзер, Кутателадзе, Боселли.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро, Лусиано.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Васильев, Мантуан, Сергеев, Артур.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
4
12
Читайте также
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
«Химки» — ЦСКА: Мойзес удвоил преимущество гостей
Булыкин считает, что в матче «Краснодара» и «Локомотива» будет много голов
«Пари НН» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Химки» — ЦСКА: армейцы выигрывают после первого тайма
«Химки» — ЦСКА: Мусаев открыл счет
«Химки» — ЦСКА: Фаринья в борьбе разбил голову Виллиану Роше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя