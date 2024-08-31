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Сегодня, 07:30

«Пари НН» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 17:20 мск

Трансляция матча «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» начнется в 17:20 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари Нижний Новгород» примет «Зенит» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

В прямом эфире встречу по подписке покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Также игру из эфира «Матч! Премьер» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Ключевые события матча «Пари НН» — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров РПЛ у «Зенита» 14 очков, а у «Пари НН» — шесть.

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл у «Пари НН» оба матча в чемпионате России. По итогам сезона петербуржцы заняли в РПЛ первое место, а нижегородцы — 13-е.
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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