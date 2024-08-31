«Пари НН» — «Зенит»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти

На 58-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Зенит» судья Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти после падения в штрафной площади гостей Зе Турбо. Видеоассистенты Андрей Фисенко и Евгений Буланов, проведя проверку, правильно не вмешались в действия рефери.

Эпизод матча «Пари НН» — «Зенит». Фото Скриншот видео

В том эпизоде зенитовский защитник Нино, стараясь выбить мяч, попал верхней частью своего голеностопа в подошву бутсы соперника — в шипы. Зе Турбо пробежал вперед, сделав два шага, упал и схватился руками за свою ногу в области голени и икроножной мышцы, изображая боль.

Эпизод матча «Пари НН» — «Зенит». Фото Скриншот видео

Контакт между бутсами был незначительный, не он стал причиной падения нижегородца — у Иванова не было оснований для наказания Нино 11-метровым ударом. Он и не стал этого делать.