«Пари НН» — «Зенит»: ВАР Кукуян помог удалить нижегородца Александрова. Правы ли судьи?

В начале второго тайма матча 1-го тура чемпионата России-2023/24 «Пари НН» — «Зенит» возникла спорная ситуация, связанная с оценкой фола Виктора Александрова.

На 48-й минуте арбитр Сергей Иванов решил, что защитник сорвал перспективную атаку гостей, сбив Зелимхана Бакаева, и вынес нарушителю предупреждение.

«Пари НН» — «Зенит».

«Пари НН» — «Зенит».

Но в действия рефери вмешались видеоассистенты Павел Кукуян и Илья Елеференко. После их проверки Иванов посмотрел повторы эпизода, поменял свое решение, отменил желтую карточку и удалил Александрова с поля с показом красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол.

Формально судьи правы — Бакаев мог убежать один на один с вратарем, если бы не фол нижегородца.