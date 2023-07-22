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Судейство

Сегодня, 16:54

«Пари НН» — «Зенит»: ВАР Кукуян помог удалить нижегородца Александрова. Правы ли судьи?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Пари НН» — «Зенит».
«Пари НН» — «Зенит».
«Пари НН» — «Зенит».
«Пари НН» — «Зенит».
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В начале второго тайма матча 1-го тура чемпионата России-2023/24 «Пари НН» — «Зенит» возникла спорная ситуация, связанная с оценкой фола Виктора Александрова.

На 48-й минуте арбитр Сергей Иванов решил, что защитник сорвал перспективную атаку гостей, сбив Зелимхана Бакаева, и вынес нарушителю предупреждение.

«Пари НН» — «Зенит».
«Пари НН» — «Зенит».

Но в действия рефери вмешались видеоассистенты Павел Кукуян и Илья Елеференко. После их проверки Иванов посмотрел повторы эпизода, поменял свое решение, отменил желтую карточку и удалил Александрова с поля с показом красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол.

Формально судьи правы — Бакаев мог убежать один на один с вратарем, если бы не фол нижегородца.

«Пари НН» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Зенит

Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
Павел Кукуян
97
80
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