«Пари НН» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 23 ноября

«Пари НН» и «Зенит» сыграют в 16-м туре чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток — в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Пари НН» — «Зенит» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру «Пари НН» — «Зенит» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 15.10 мск.

После 15 туров чемпионата России нижегородцы набрали 8 очков и занимают последнее, 16-е место в таблице (при равенстве очков с «Сочи»), у зенитовцев — 30 очков и третья строчка (при равенстве очков с «Локомотивом»).

