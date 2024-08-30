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Сегодня, 17:30

«Пари НН» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» в 7-м туре РПЛ примет «Зенит» 31 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари НН» в 7-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграют против «Зенита» в субботу, 31 августа. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Пари НН» — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно на «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.15 мск. Также игру из эфира «Матч! Премьер» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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